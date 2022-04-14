PUAI

Pumpadai, Bitcoin ekosistemi için geliştirilmiş, varlık büyümesini desteklemek için akıllı araçlar ve topluluk koordinasyonunu bir araya getiren yapay zekâ destekli bir sosyal lansman platformudur.

Kripto AdıPUAI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1.000.000.000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaPumpadai, Bitcoin ekosistemi için geliştirilmiş, varlık büyümesini desteklemek için akıllı araçlar ve topluluk koordinasyonunu bir araya getiren yapay zekâ destekli bir sosyal lansman platformudur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.