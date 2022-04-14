RBTC1
Rocky Rabbit, kripto para ödüllerini ilgi çekici bir oyunla bütünleştirerek oyun endüstrisinde devrim yaratmak için tasarlanmış yenilikçi bir blok zinciri tabanlı oyun platformudur. Canlı ve dinamik bir dünyada geçen oyunda oyuncular, çeşitli zorluklar ve yarışmalar arasında gezinen animasyonlu tavşanları kontrol etmektedir. RabBitcoin (RBTC1) oyunun ekonomisine özgü bir token olup katılımı teşvik etmekte, sadakati ödüllendirmekte ve projenin genel büyümesini desteklemektedir.
Kripto AdıRBTC1
Maksimum Arz21,000,000,000,000
Arz Tarihi--
Dolaşımdaki Arz7,437,500,000,000
Arz Fiyatı--