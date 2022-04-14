RBTC1

Rocky Rabbit, kripto para ödüllerini ilgi çekici bir oyunla bütünleştirerek oyun endüstrisinde devrim yaratmak için tasarlanmış yenilikçi bir blok zinciri tabanlı oyun platformudur. Canlı ve dinamik bir dünyada geçen oyunda oyuncular, çeşitli zorluklar ve yarışmalar arasında gezinen animasyonlu tavşanları kontrol etmektedir. RabBitcoin (RBTC1) oyunun ekonomisine özgü bir token olup katılımı teşvik etmekte, sadakati ödüllendirmekte ve projenin genel büyümesini desteklemektedir.

Kripto AdıRBTC1

Maksimum Arz21,000,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz7,437,500,000,000

Arz Fiyatı--