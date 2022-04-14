RDO

Reddio, Ethereum düzeyinde güvenlikle rakipsiz hesaplama ölçeği elde etmek için sıfır bilgi teknolojisinden yararlanan yüksek performanslı paralel Ethereum uyumlu bir Katman 2'dir. Reddio'nun Ethereum'un API'leriyle uyumludur. Ethereum'da dağıtılan tüm akıllı sözleşmeler Reddio'da sorunsuz bir şekilde uygulanabilir. Reddio, hem geliştiriciler hem de son kullanıcılar için tam uyumluluğu korurken mevcut blok zinciri yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaReddio, Ethereum düzeyinde güvenlikle rakipsiz hesaplama ölçeği elde etmek için sıfır bilgi teknolojisinden yararlanan yüksek performanslı paralel Ethereum uyumlu bir Katman 2'dir. Reddio'nun Ethereum'un API'leriyle uyumludur. Ethereum'da dağıtılan tüm akıllı sözleşmeler Reddio'da sorunsuz bir şekilde uygulanabilir. Reddio, hem geliştiriciler hem de son kullanıcılar için tam uyumluluğu korurken mevcut blok zinciri yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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