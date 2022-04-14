REF

NEAR'da öncü bir protokol üzerine inşa edilen REF Finance, NEAR'da başlatılan tüm merkeziyetsiz uygulamalar için likidite ve swap özellikleri sağlayan AMM aracılığıyla tüm eko için bir ağ geçidi görevi görür. Bunu yapmak için REF, Ethereum tabanlı varlıkları NEAR'a sorunsuz bir şekilde köprüleyen ünlü Rainbow Bridge'i uygular ve böylece bir dizi DeFi kullanıcısına daha düşük ücretlere ve daha yüksek işlem hızlarına erişim sağlar.

Kripto AdıREF

Maksimum Arz99,990,506.14259167

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz37,560,502.93229843

Arz Fiyatı--