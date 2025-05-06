RICHIE

RICHIE token, Richie makinesinin ve Richie ödül platformunun bir payıdır. Solana tabanlı bir token olup %1 alım ve satım vergisine sahiptir.

Kripto AdıRICHIE

SıralamaNo.1874

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz29,999,998

Maksimum Arz29,999,998

Toplam Arz29,999,998

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04379414730162115,2025-05-06

En Düşük Fiyat0.001831212401764147,2025-05-06

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaRICHIE token, Richie makinesinin ve Richie ödül platformunun bir payıdır. Solana tabanlı bir token olup %1 alım ve satım vergisine sahiptir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.