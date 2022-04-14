RILLA

RillaFi'nin misyonu, gerçek dünyadaki finansal araçları web3 dünyasına entegre etmektir. DAO tarafından yönetilen Bağışçı tavsiyeli fonları blok zincirine ilk getiren biziz. Ürünlerimiz basit, kullanıcı merkezli ve kullanımı kolaydır. Web3 araçları, uçtan uca güven ve şeffaflık yaratırken ekibimize yüksek performanslı ve ölçeklenebilir dijital vergi ve hayırsever araçlar oluşturma gücü verir. Yerel olmayan web 3 kullanıcıların bir sonraki dalgasını dahil etmek için altyapı oluşturmaya odaklanan tutkulu bir topluluğa sahibiz.

Kripto AdıRILLA

Maksimum Arz1,000,000,000

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
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