RODAI

RODAI bir memetility tokendir - fayda ile dolu bir meme token. Bir meme olarak ROD, her şeye dönüşebilen metal bir çubuktur: roketler, trenler, uçaklar - adını siz koyun ve ROD ona dönüşebilir. RODAI'nin yardımcı programı AEROSOL, Solana toplulukları için bir token launchpad'i, token kataloğu, yakıcı ve toplulukların para kazanmasına yardımcı olmak için büyüyen bir dizi özellik içeren üst düzey araçlar sunar. Daha iyi kazanç araçları sunan Aerosol, rug pull (halı çekme) riskini azaltmakta ve Solana'yı daha güvenli ve daha güçlü bir ekosistem hâline getirmektedir.

Kripto AdıRODAI

Maksimum Arz69,356,059,317,315.3

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz54,799,095,330,128.3

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
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