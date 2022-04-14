ROUTINE

"Sabah Rutini (Morning Routine)", bireylerin her sabah tamamladıkları düzenli olarak programlanmış bir dizi faaliyeti ifade eder. Bu tutarlı günlük davranış kalıbı, kişisel gelişim, iş verimliliği ve yaşam kalitesi ile olan yakın ilişkisi nedeniyle son yıllarda Batı toplumlarında, özellikle de kişisel gelişim ve sağlıklı yaşam tarzı kavramlarını takip eden gruplar arasında önemli bir popülerlik kazanmıştır.

Kripto AdıROUTINE

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