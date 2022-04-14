RWAI

Rwai, kripto ve tokenize gerçek dünya varlığı (RWA) projelerinin araştırılması, raporlanması ve piyasaya sürülmesi sürecini basitleştirmek için tasarlanmış yapay zekâ destekli bir platformdur. Teknik karmaşıklıkları ortadan kaldırarak ve kaynak gereksinimlerini azaltarak fikir doğrulamadan uygulamaya kadar uçtan uca lansman sürecini otomatikleştirir. $RWAI token tarafından desteklenen platform, kendinden emin ve verimli proje lansmanlarını kolaylaştırmak için veri odaklı araştırma, kapsamlı raporlama ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Rwai, blok zinciri projelerini hayata geçirmek için kolaylaştırılmış bir yol arayan yatırımcılara, geliştiricilere ve kurumlara hizmet vermektedir.

Kripto AdıRWAI

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaRwai, kripto ve tokenize gerçek dünya varlığı (RWA) projelerinin araştırılması, raporlanması ve piyasaya sürülmesi sürecini basitleştirmek için tasarlanmış yapay zekâ destekli bir platformdur. Teknik karmaşıklıkları ortadan kaldırarak ve kaynak gereksinimlerini azaltarak fikir doğrulamadan uygulamaya kadar uçtan uca lansman sürecini otomatikleştirir. $RWAI token tarafından desteklenen platform, kendinden emin ve verimli proje lansmanlarını kolaylaştırmak için veri odaklı araştırma, kapsamlı raporlama ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Rwai, blok zinciri projelerini hayata geçirmek için kolaylaştırılmış bir yol arayan yatırımcılara, geliştiricilere ve kurumlara hizmet vermektedir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
RWAI/USDT
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