RX

En güvenilir ve ödüllendirici Gerçek Dünya Varlık Finansmanı (RWAfi) platformunu ve topluluğunu oluşturmaya çalışan RealtyX, mülkiyet hakları ile DeFi'nin gücü arasında köprü kuruyor. Plume Network, Defactor gibi önde gelen RWA oyuncularıyla stratejik ortaklıklarla desteklenen ve prestijli Hong Kong Cyberport Incubation Program'a seçilen RealtyX, Web3 Ekonomisine somut değer getirme konusunda öncülük etmeye devam ediyor.

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