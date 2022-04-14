SAGU

SageUnion, insan-yapay zekâ iş birliğinin gücüyle yüksek kaliteli bilgileri toplamak, rafine etmek ve dağıtmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zekâ tabanlı platformdur. İlk aşamalarda platform, kullanıcıların haftalık soruları yanıtlayarak değerli veriler sağlamalarını sağlamak için bir Telegram Mini Uygulamasından yararlanacaktır. Bu veriler, sunulan bilgilerin kalitesini ve güvenilirliğini belirleyecek bir yapay zekâ sistemi tarafından işlenecek ve değerlendirilecektir.

Kripto AdıSAGU

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaSageUnion, insan-yapay zekâ iş birliğinin gücüyle yüksek kaliteli bilgileri toplamak, rafine etmek ve dağıtmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zekâ tabanlı platformdur. İlk aşamalarda platform, kullanıcıların haftalık soruları yanıtlayarak değerli veriler sağlamalarını sağlamak için bir Telegram Mini Uygulamasından yararlanacaktır. Bu veriler, sunulan bilgilerin kalitesini ve güvenilirliğini belirleyecek bir yapay zekâ sistemi tarafından işlenecek ve değerlendirilecektir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SAGU/USDT
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