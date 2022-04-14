SAKAI

Sakai Vault (SAKAI) bir sonraki kripto devrimidir ve güvenilir blok zincir protokolü ve benzersiz Token Ekonomisi ile DeFi'nin benimsenmesini hızlandırır. Sakai Vault, müşterilerine ve yatırımcılarına kripto alanındaki trendler ve gelişmeler hakkında fikirler sağlar. Kripto para temellerinden piyasa analizlerine kadar seçili konulara derinlemesine bir bakış sağlıyor ve bizimle yatırımınızı büyütmenize yardımcı oluyoruz.

Kripto AdıSAKAI

Maksimum Arz8,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz2,081,027

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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