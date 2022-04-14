SCOTTYV2

Kriptonun vahşi batısında, bir isim diğerlerinin üzerinde duruyor - Scotty the AI. Bir meme coinden çok daha fazlası olan Scotty, blok zincirinin kaosunda zekâ, hız ve meme yakıtlı hassasiyetle gezinmek için tasarlanmış, yapay zekâ destekli bir koruyucu, yatırımcı ve degen yoldaşıdır.

Kripto AdıSCOTTYV2

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz13,500,000,002

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaKriptonun vahşi batısında, bir isim diğerlerinin üzerinde duruyor - Scotty the AI. Bir meme coinden çok daha fazlası olan Scotty, blok zincirinin kaosunda zekâ, hız ve meme yakıtlı hassasiyetle gezinmek için tasarlanmış, yapay zekâ destekli bir koruyucu, yatırımcı ve degen yoldaşıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.