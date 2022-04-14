SENSO

Sensorium Galaxy (https://sensoriumxr.com/ ) - dünya standartlarında VR eğlencesi aracılığıyla insanları birbirine bağlayan yeni nesil bir sosyal VR platformudur. Sensorium Galaxy H1 2021'de yayına girecektir. Teknoloji ilk olarak 2019 yılında Los Angeles'ta düzenlenen Elektronik Eğlence Fuarı'nda (E3) kamuoyuna tanıtılmıştır. Sensorium, 2022 sonuna kadar 1,8 milyondan fazla kullanıcı çekmeyi beklemektedir.

Kripto AdıSENSO

Maksimum Arz715,280,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz70,269,127

Arz Fiyatı--

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Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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