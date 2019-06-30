SERO

"SERO, akıllı sözleşmeyi destekleyen ve gizlilik coinlerinin ve anonim varlıkların piyasaya sürülmesini sağlayan yeni nesil gizlilik blok zinciridir. Ethereum'un özel versiyonu olarak bilinen SERO, ZCash tarafından kullanılan blok zincirinden daha iyi performans gösteren bir şifreleme yöntemi olan sıfır bilgi kanıtı mekanizmasını kullanır. Varsayılan anonim alım satımla SERO, Merkeziyetsiz Uygulamalar için dünyanın ilk gerçek gizlilik koruma platformudur. SERO ayrıca ağ güvenliği ve performansı POW konsensüs tabanlı blok zincirinden çok daha iyi olan en gelişmiş POW + POS konsensüsünü benimser. Projeye eski IDG kurucu ortağı Suyang Zhang, LD Capital ve Quantum Investment Fund tarafından yatırım yapılmıştır. Şu anda F2Pool gibi büyük madencilik havuzlarıyla işbirliği yapmaktadır."

Kripto AdıSERO

Maksimum Arz592,693,471

Arz Tarihi2019-06-30 00:00:00

Dolaşımdaki Arz432,773,622

Arz Fiyatı0.3 USDT