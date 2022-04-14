SGC

KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms, SEGA'nın ikonik Sangokushi Taisen serisi ile sektörün öncüsü double jump.tokyo tarafından geliştirilen son teknoloji blok zinciri teknolojisinin birleşiminden oluşan bir dönüm noktasıdır. Proje, oyun içinde “SGCP (Puan)” olarak temsil edilen bir yönetişim ve fayda tokeni olan SGC'yi içermektedir. Oyuncular, PvP oyun modunda SGCP kazanır ve bu puanları ek kart paketleri satın almak veya oyun içi pazarda takas etmek için kullanabilir.

Kripto AdıSGC

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaKAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms, SEGA'nın ikonik Sangokushi Taisen serisi ile sektörün öncüsü double jump.tokyo tarafından geliştirilen son teknoloji blok zinciri teknolojisinin birleşiminden oluşan bir dönüm noktasıdır. Proje, oyun içinde “SGCP (Puan)” olarak temsil edilen bir yönetişim ve fayda tokeni olan SGC'yi içermektedir. Oyuncular, PvP oyun modunda SGCP kazanır ve bu puanları ek kart paketleri satın almak veya oyun içi pazarda takas etmek için kullanabilir.

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