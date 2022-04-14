SHIBBABY

$SHIBBABY geleneksel meme token kavramını dönüştürüyor. Eğlenceli bir Shiba Inu olan SHIBBABY, basit bir dijital para biriminin ötesine geçerek bir zafer sembolü ve topluluk değerleri için bir işaret hâline geliyor.

Kripto AdıSHIBBABY

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz893,459,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Hakkında$SHIBBABY geleneksel meme token kavramını dönüştürüyor. Eğlenceli bir Shiba Inu olan SHIBBABY, basit bir dijital para biriminin ötesine geçerek bir zafer sembolü ve topluluk değerleri için bir işaret hâline geliyor.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.