SHM

Shardeum, gerçek merkeziyetsizliği korurken ölçeklenebilirlik zorluklarını çözmek için tasarlanmış, dünyanın ilk otomatik ölçeklenen Katman-1 blok zincirini inşa ediyor. Düşük işlem ücretleri, yüksek verim ve hem doğrulayıcılara hem de kullanıcılara adil erişim sağlar.

Kripto AdıSHM

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz249,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSHARDEUM

HakkındaShardeum, gerçek merkeziyetsizliği korurken ölçeklenebilirlik zorluklarını çözmek için tasarlanmış, dünyanın ilk otomatik ölçeklenen Katman-1 blok zincirini inşa ediyor. Düşük işlem ücretleri, yüksek verim ve hem doğrulayıcılara hem de kullanıcılara adil erişim sağlar.

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