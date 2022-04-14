SHROOMY

Shroomy Projesi ilhamını görkemli mantar krallığından ve kriptonun paradigma değiştiren gücünden alıyor. SHROOMY token, Kraken'in Ink adlı yeni Süper Zincir L2'sinde evini buldu ve burada amaç odaklı mantar severlerden oluşan gelişen bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. SHROOMY, vergi veya olağandışı işlevler içermeyen basit bir ERC-20 tokenidir. Çok sayıda yapay zeka ve GameFi entegrasyonuyla, büyüyen toplulukla eğlenirken mikoloji hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz.

Kripto AdıSHROOMY

Maksimum Arz927,908,200

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