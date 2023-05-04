SIMPSON1

Karşınızda Homer Simpson - "Woo Hoo!" dedirten Meme Coinidir. Kendilerini fazla ciddiye alan sıkıcı eski coinlerden bıktınız mı? Homer Simpson'dan başka bir yere bakmayın - size kahkaha attırmak ve aynı zamanda kazanç elde etmeniz için meme coin burada !

Kripto AdıSIMPSON1

SıralamaNo.5708

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz420 000 000 000 000 000

Toplam Arz420 000 000 000 000 000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000000000050014479,2023-05-14

En Düşük Fiyat0.000000000000042833,2023-05-04

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaKarşınızda Homer Simpson - "Woo Hoo!" dedirten Meme Coinidir. Kendilerini fazla ciddiye alan sıkıcı eski coinlerden bıktınız mı? Homer Simpson'dan başka bir yere bakmayın - size kahkaha attırmak ve aynı zamanda kazanç elde etmeniz için meme coin burada !

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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