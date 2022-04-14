SITY

Versity, gayrimenkul için gerçek dünyayla yakından bağlantılı sanal bir ortam olarak tasarlanmıştır. Bu platform, kullanıcıların kendilerini potansiyel yeni evlerinde gerçekten hayal edebilecekleri ilgi çekici bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Kullanıcılar bu dijital alanda farklı ortamları keşfedebilir, mülkleri kendi beğenilerine göre uyarlayabilir ve emlak profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurabilirler. Bu yaklaşım, fiziksel mesafe ve zamanlamayla ilişkili olağan kısıtlamaları ortadan kaldırarak mülk satın alma sürecini daha verimli hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu sanal dünya içerisinde Sity token merkezi bir rol oynamaktadır. Tüm işlemler için birincil değişim aracı olarak kullanılır ve bu da onu Versity metaverse'in gerçek dünyadaki işlemleri sanal bir ortamda yansıtmak üzere tasarlanmış ekonomisinin ayrılmaz bir parçası haline getirir.

Kripto AdıSITY

Maksimum Arz288,633,856.81

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