SMAT

SUMAT IWORLD, AI, Idle, ARPG, DeFi ve sosyal sistemleri bir araya getiren bir 3D blok zinciri oyunudur. Oyuncular, NFT'ler ve DAO yönetişimi aracılığıyla keşif yapabilir, savaşabilir, meditasyon yapabilir, bölgeler inşa edebilir ve ekosisteme katılabilir.

Kripto AdıSMAT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaSUMAT IWORLD, AI, Idle, ARPG, DeFi ve sosyal sistemleri bir araya getiren bir 3D blok zinciri oyunudur. Oyuncular, NFT'ler ve DAO yönetişimi aracılığıyla keşif yapabilir, savaşabilir, meditasyon yapabilir, bölgeler inşa edebilir ve ekosisteme katılabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.