SPACEM

SpaceM, SocialFi, RealFi, GameFi, Fiat2Crypto Solutions ve daha fazlasını içeren çeşitli kazanç fırsatlarını birleştiren nihai Web3 ekosistemidir. Avalanche üzerine inşa edilen $SPACEM tokenleri, kullanıcıları güvenli, hızlı işlemler ve Düğümler aracılığıyla sürdürülebilir düzenli gelir ile güçlendirir.

Kripto AdıSPACEM

SıralamaNo.1485

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz48,067,203,522

Toplam Arz47,867,201,926

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000996792686778681,2025-04-23

En Düşük Fiyat0.000074787460982406,2025-01-21

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

HakkındaSpaceM, SocialFi, RealFi, GameFi, Fiat2Crypto Solutions ve daha fazlasını içeren çeşitli kazanç fırsatlarını birleştiren nihai Web3 ekosistemidir. Avalanche üzerine inşa edilen $SPACEM tokenleri, kullanıcıları güvenli, hızlı işlemler ve Düğümler aracılığıyla sürdürülebilir düzenli gelir ile güçlendirir.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SPACEM/USDT
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