SPICE

$SPICE, oyun, yapay zekâ ve kripto meme kültürünün kesiştiği, degen dostu, aksiyon dolu bir evren olan Lowlife Forms Gameverse'nin can damarıdır. En önemli oyunumuz olan Lowlife Forms, sadece bölümsel olarak başlatılan devasa modüler bir bilim kurgu RPG nişancı oyunu değil, yapay zekânın yaratıcı keşif, NPC davranışları ve eğlenceyi her zamankinden daha sürükleyici hâle getiren kullanıcı varlığı üretiminin bel kemiği olacağı tam gelişmiş bir web3 oyun 'Kült'üdür. Sadece bir oyun değil, bir devrim.

Kripto AdıSPICE

Maksimum Arz69,420,000,000

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