SR30

Ordinal, BRC20, Runes ve Bitcoin katman 2 ağları için önde gelen Oyunlaştırılmış Topluluk Büyüme Motoru platformu SatsRush'a hoş geldiniz. Yenilikçi Hizmet Olarak Oyunlaştırılmış (GaaS) modelimiz, topluluk katılımını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor Mobil İlk adrenalin Rush shooter oyunumuzla inşa etme, etkileşim kurma, oynama ve kazanma heyecanını yaşayın. Özel ödüllerin kilidini açın, büyümeyi hızlandırın ve sizi başarıya götürmek için tasarlanmış benzersiz stratejileri ve mekanizmaları keşfedin.

Kripto AdıSR30

Maksimum Arz1,000,000,000

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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