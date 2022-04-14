STAR10

TEK RESMİ RONALDINHO TOKENİ. Ronaldinho'nun mirasının bir parçasına sahip olun. Tutanların oyun oynadığı, kazandığı ve özel ödüllerin kilidini açtığı $STAR10 akımının bir parçası olun. Ronaldinho tokenler, özel avantajlara ve etkileşimlere erişim sağlayarak topluluğa özel deneyimler sunmak ve fayda sağlamak için tasarlanmıştır. Bir yatırım, yatırım sözleşmesi veya herhangi bir güvence olarak hizmet etmeleri amaçlanmamıştır.

Kripto AdıSTAR10

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz326,058,785.8969141

Arz Fiyatı--

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STAR10/USDT
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Piyasa İşlemleri
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Piyasa İşlemleri
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Varlıklar (0)
STAR10/USDT
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24 sa En Yüksek
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24 sa En Düşük
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24 sa Hacim (STAR10)
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24 sa Hacim (USDT)
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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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