STARS

Cosmos ekosistemindeki en iyi NFT pazarı olan Stargaze, Bad Kids, Celestine Sloths ve Mad Scientists'e ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek işlem hacimleriyle bilinen platformu, topluluk katılımını teknoloji inovasyonuyla birleştirerek izinsiz NFT Launchpad, gazsız zincir üstü pazar yeri, zincirler arası NFT transferleri ve zincir üstü açık artırmalar gibi özellikler sunarak yaratıcıların ve koleksiyoncuların ihtiyaçlarını karşılıyor. $STARS token ile yönetilen bu platform, adil NFT dağıtımı için karışık basım gibi yeniliklerle şeffaf yönetişimi ve karbon-nötr operasyonları desteklemektedir.

Kripto AdıSTARS

Maksimum Arz2,986,560,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--