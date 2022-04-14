STB

stabble, sorunsuz bir DEX deneyimi sunan bir protokoldür. stabble'ın havuzları, rekabetçi işlem hacimleri elde etmek için önemli ölçüde daha az likiditeye (kadar %97 daha az) ihtiyaç duyar. Ayrıca, stabble protokolü tarafından yönetilen likidite, marjin likiditesi ve borsalar arası arbitraj havuzları gibi yenilikçi özellikler sunar. Bu geliştirmeler, likidite sağlayıcılara getiri madenciliği ve hedging için daha fazla fırsat sunar.

Kripto AdıSTB

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Hakkındastabble, sorunsuz bir DEX deneyimi sunan bir protokoldür. stabble'ın havuzları, rekabetçi işlem hacimleri elde etmek için önemli ölçüde daha az likiditeye (kadar %97 daha az) ihtiyaç duyar. Ayrıca, stabble protokolü tarafından yönetilen likidite, marjin likiditesi ve borsalar arası arbitraj havuzları gibi yenilikçi özellikler sunar. Bu geliştirmeler, likidite sağlayıcılara getiri madenciliği ve hedging için daha fazla fırsat sunar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.