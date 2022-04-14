STOCAT

Stoopid Cats, oyunlar, NFT'ler ve cesur bir sosyal mesaj aracılığıyla Web2 ve Web3 arasında köprü kuran yeni nesil bir karakter IP projesidir. Küresel sloganı "Aptal olma. Stoopid ol." sloganı etrafında şekillenen projemiz, insanları sakin olmaya, daha fazla gülmeye ve hayattaki küçük anların tadını çıkarmaya teşvik ederek bu düşünce yapısını tam ölçekli bir dijital ve gerçek dünya hareketine dönüştürüyor.

Kripto AdıSTOCAT

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Piyasa Değeri$0.00

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Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaStoopid Cats, oyunlar, NFT'ler ve cesur bir sosyal mesaj aracılığıyla Web2 ve Web3 arasında köprü kuran yeni nesil bir karakter IP projesidir. Küresel sloganı "Aptal olma. Stoopid ol." sloganı etrafında şekillenen projemiz, insanları sakin olmaya, daha fazla gülmeye ve hayattaki küçük anların tadını çıkarmaya teşvik ederek bu düşünce yapısını tam ölçekli bir dijital ve gerçek dünya hareketine dönüştürüyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.