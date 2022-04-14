SUIRWAPIN

Sadece 100 dolardan başlayan, tokenize edilmiş gerçek dünya varlık yatırımları için yeni nesil bir platform. Ethereum ve SUI üzerine inşa edilmiş olan platform, RWA fırsatlarını merkeziyetsiz altyapıyla birleştirerek aracıları ortadan kaldırır ve verimliliği artırır.

Kripto AdıSUIRWAPIN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,080,100,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSadece 100 dolardan başlayan, tokenize edilmiş gerçek dünya varlık yatırımları için yeni nesil bir platform. Ethereum ve SUI üzerine inşa edilmiş olan platform, RWA fırsatlarını merkeziyetsiz altyapıyla birleştirerek aracıları ortadan kaldırır ve verimliliği artırır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.