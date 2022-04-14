TAA

Hayvan Çağı, milyon kedilik topluluğumuzla başlayan, hayvan temalı bir metaverse yaratan ve daha fazla NFT sağlayan hayvan temalı bir metaverse'dir. Hayvan NFT'lerimiz birçok IP, marka ve hayvan organizasyonu ile iş birliği yapacaktır. Kullanıcılar, günlük hedeflerden ve kilometre taşlarından elde edilen öğeleri tüketerek sahiplenilen hayvanları yetiştirebilirler. Kullanıcılar hayvanlarla etkileşime girerek, yarışmalara katılarak ve dünyayı keşfederek ödül olarak TAA coin kazanabilirler. TAA paraları, hayvan yetiştirmek için daha fazla öğe satın almak veya pazarda satmak için kullanılabilir.

Kripto AdıTAA

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Piyasa Değeri$0,00

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Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriARB

HakkındaHayvan Çağı, milyon kedilik topluluğumuzla başlayan, hayvan temalı bir metaverse yaratan ve daha fazla NFT sağlayan hayvan temalı bir metaverse'dir. Hayvan NFT'lerimiz birçok IP, marka ve hayvan organizasyonu ile iş birliği yapacaktır. Kullanıcılar, günlük hedeflerden ve kilometre taşlarından elde edilen öğeleri tüketerek sahiplenilen hayvanları yetiştirebilirler. Kullanıcılar hayvanlarla etkileşime girerek, yarışmalara katılarak ve dünyayı keşfederek ödül olarak TAA coin kazanabilirler. TAA paraları, hayvan yetiştirmek için daha fazla öğe satın almak veya pazarda satmak için kullanılabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.