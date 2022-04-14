TENET

Tenet, LSD'lere (likit staking türevleri) likidite ve getiri fırsatları sağlayan DeFi odaklı bir EVM Layer-1 projesidir. Tenet, Diversified PoS adlı yeni bir mutabakat mekanizması kullanarak LSD'lerin kendi ağına yeniden katılmasına ve Tenet'in DeFi Ekosisteminde kullanılmasına izin verir. Bu, stEth gibi LSD'lerin doğrulamaya katılmasına izin vererek şimdiye kadar oluşturulmuş en güvenli blok zinciri haline getirir.

Kripto AdıTENET

Maksimum Arz1,200,000,000

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