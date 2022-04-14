TENEX

Tenex, özellikle alım satım için özelleştirilmiş ve önde gelen bir likidite merkezi olarak hizmet veren merkezi pazar yerlerinin geleceğini temsil etmektedir. Yeni nesil Otomatik Piyasa Yapıcımız (AMM), Uniswap'in sağlam, zaman içinde test edilmiş güvenliğini, gelişmiş bir teşvik mekanizması, karmaşık bir yönetişim çerçevesi ve üstün bir alım satım deneyimi sağlamak için rafine edilmiş, kullanıcı dostu bir arayüzle birleştirir.

Kripto AdıTENEX

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz96,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBLAST

HakkındaTenex, özellikle alım satım için özelleştirilmiş ve önde gelen bir likidite merkezi olarak hizmet veren merkezi pazar yerlerinin geleceğini temsil etmektedir. Yeni nesil Otomatik Piyasa Yapıcımız (AMM), Uniswap'in sağlam, zaman içinde test edilmiş güvenliğini, gelişmiş bir teşvik mekanizması, karmaşık bir yönetişim çerçevesi ve üstün bir alım satım deneyimi sağlamak için rafine edilmiş, kullanıcı dostu bir arayüzle birleştirir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.