TGT1

THORWallet DEX, THORChain'in giriş noktasıdır. İyi tasarlanmış ve kullanımı kolay mobil ve web deneyimi, kullanıcıların zincirler arası swaplar, kazanç fırsatları, borç verme ve borç alma gibi olanaklarla beraber gerçek finansal özgürlüğü deneyimlemelerini sağlar.

Kripto AdıTGT1

SıralamaNo.4533

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000,000

Toplam Arz904,458,459.53

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1383201583059602,2021-12-25

En Düşük Fiyat0.002850257066152566,2025-04-12

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaTHORWallet DEX, THORChain'in giriş noktasıdır. İyi tasarlanmış ve kullanımı kolay mobil ve web deneyimi, kullanıcıların zincirler arası swaplar, kazanç fırsatları, borç verme ve borç alma gibi olanaklarla beraber gerçek finansal özgürlüğü deneyimlemelerini sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.