TKT

TEKTIAS, yüksek performanslı merkeziyetsiz çok zincirli bir DeFi protokolüdür. Hibrit tasarımı zincir dışı emir defteri, gelişmiş toplama ve likidite yönetimi motorunu zincir üstü saklama ve mutabakat ile birleştirir. Bu yaklaşım, blok zinciri teknolojisinin şeffaflığını ve güvenliğini sağlarken geleneksel alım satım sistemlerinin hızını ve verimliliğini sunarak sorunsuz ve güçlü bir alım satım deneyimi yaratır.

Kripto AdıTKT

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaTEKTIAS, yüksek performanslı merkeziyetsiz çok zincirli bir DeFi protokolüdür. Hibrit tasarımı zincir dışı emir defteri, gelişmiş toplama ve likidite yönetimi motorunu zincir üstü saklama ve mutabakat ile birleştirir. Bu yaklaşım, blok zinciri teknolojisinin şeffaflığını ve güvenliğini sağlarken geleneksel alım satım sistemlerinin hızını ve verimliliğini sunarak sorunsuz ve güçlü bir alım satım deneyimi yaratır.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.