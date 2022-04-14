TRAX

BeraTrax, kesintisiz, Web2 benzeri bir deneyimle Berachain'de mobil öncelikli verim sağlar. Sosyal girişler, onramps ve gaz soyutlama özelliklerine sahip olan kullanıcılar, herhangi bir tokeni tek bir tıklamayla herhangi bir kasaya yatırabilir. Ödüller saklanabilir veya otomatik olarak birleştirilebilir, BGT, protokol ödülleri ve yerel TRAX tokenimiz kazanılabilir.

Kripto AdıTRAX

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Herkese Açık Blok ZinciriBERACHAIN

HakkındaBeraTrax, kesintisiz, Web2 benzeri bir deneyimle Berachain'de mobil öncelikli verim sağlar. Sosyal girişler, onramps ve gaz soyutlama özelliklerine sahip olan kullanıcılar, herhangi bir tokeni tek bir tıklamayla herhangi bir kasaya yatırabilir. Ödüller saklanabilir veya otomatik olarak birleştirilebilir, BGT, protokol ödülleri ve yerel TRAX tokenimiz kazanılabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
TRAX/USDT
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