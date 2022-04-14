TTC

TON Tycoon, oyuncuların sanal iş imparatorlukları kurduğu ve ödüller kazandığı blok zinciri tabanlı interaktif bir oyundur. TON blok zincirini entegre ederek, oyuncular oyun başarılarından para kazanabilir ve gerçek ödüller (gelecekte tokenimiz) kazanabilirler. Oyun, rekabetçi oynanış yoluyla katılımı teşvik eder ve ücretli özellikler aracılığıyla harcamayı teşvik ederek oyuncunun elde tutulmasını artırır. Telegram'a sorunsuz entegrasyon ve kullanıcı dostu TON Wallet UX ile TON Tycoon hem kripto meraklıları hem de sıradan oyuncular için erişilebilirdir ve bu da onu TON ekosistemine ideal bir giriş noktası hâline getirmektedir.

Kripto AdıTTC

Maksimum Arz2,000,000,000,000

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