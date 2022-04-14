UNO

Lunos, merkeziyetsiz risk korumasındaki bir sonraki evrimdir ve zincir üzeri sigortada otomasyonu, şeffaflığı ve ölçeklenebilirliği getirir. Uno Re’nin temeli üzerine inşa edilen Lunos, AVS destekli talep yürütme ve AVS tarafından yönetilen bir AI ajanı çerçevesi sunar—bu, sigorta dışındaki geniş Web3 uygulamaları için tasarlanmış güvene dayalı olmayan bir karar verme sistemidir. AI ajanlarını ve merkeziyetsiz talep çözümünü birleştirerek, Lunos anında, tartışmasız ödeme yapmayı mümkün kılar, dolandırıcılığı ve adil doğrulama gerektiren sistemlerdeki verimsizlikleri azaltır—zincir dışı verileri Web3'e köprüler.

Kripto AdıUNO

Maksimum Arz316,649,184

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz111,566,779

Arz Fiyatı--