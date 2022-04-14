UPTOP

UpTop, BNB Chain üzerine inşa edilmiş, topluluk odaklı LP (likidite havuzu) oluşturma yetenekleriyle projeleri güçlendirmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir likidite protokolüdür. Manuel piyasa yapımını otomatik protokollerle ve VC kontrolünü topluluk katılımıyla değiştirerek likidite altyapısında yeni bir paradigma başlatır.

Kripto AdıUPTOP

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

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İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

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Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaUpTop, BNB Chain üzerine inşa edilmiş, topluluk odaklı LP (likidite havuzu) oluşturma yetenekleriyle projeleri güçlendirmek için tasarlanmış merkeziyetsiz bir likidite protokolüdür. Manuel piyasa yapımını otomatik protokollerle ve VC kontrolünü topluluk katılımıyla değiştirerek likidite altyapısında yeni bir paradigma başlatır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.