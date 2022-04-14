UUU

uDEX, zincir üstü veri desteği sağlarken kullanıcıların doğrudan sosyal ağlar içinde işlem yapmasına olanak tanıyan kripto para birimlerine odaklanmış bir sosyal alım satım platformudur. Platform, MetaMask gibi geleneksel cüzdanların yanı sıra Google, Apple ve Telegram hesapları aracılığıyla doğrulanan sosyal cüzdanları da destekleyerek kullanıcıların sosyal faaliyetlerini kesintiye uğratmadan işlem yapmalarına olanak tanır. $UUU, uDEX'in yerel tokenidir.

Kripto AdıUUU

Maksimum Arz1,000,000,000

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Piyasa İşlemleri
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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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