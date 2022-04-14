UUU

uDEX, zincir üstü veri desteği sağlarken kullanıcıların doğrudan sosyal ağlar içinde işlem yapmasına olanak tanıyan kripto para birimlerine odaklanmış bir sosyal alım satım platformudur. Platform, MetaMask gibi geleneksel cüzdanların yanı sıra Google, Apple ve Telegram hesapları aracılığıyla doğrulanan sosyal cüzdanları da destekleyerek kullanıcıların sosyal faaliyetlerini kesintiye uğratmadan işlem yapmalarına olanak tanır. $UUU, uDEX'in yerel tokenidir.

Kripto AdıUUU

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

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