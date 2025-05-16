VELAAI

Dünyanın ilk AI destekli RWA hizmet platformu olan VelaAI, fiziksel varlıklar için merkeziyetsiz bir finansal entegrasyon yolu açmak için yapay zekâ tarama motorları, uyumluluk tokenizasyonu ve topluluk kitle fonlaması piyasa yapımı gibi yenilikçi modellere dayanmaktadır. Benzersiz bir token ekonomik modeli kullanarak varlık ihraç popülasyonunu artırır ve token sahiplerinin piyasa likiditesinin merkezine yerleşmesini sağlar.

Kripto AdıVELAAI

SıralamaNo.3234

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.3721518487776394,2025-05-16

En Düşük Fiyat0.12283162113438918,2025-05-20

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaDünyanın ilk AI destekli RWA hizmet platformu olan VelaAI, fiziksel varlıklar için merkeziyetsiz bir finansal entegrasyon yolu açmak için yapay zekâ tarama motorları, uyumluluk tokenizasyonu ve topluluk kitle fonlaması piyasa yapımı gibi yenilikçi modellere dayanmaktadır. Benzersiz bir token ekonomik modeli kullanarak varlık ihraç popülasyonunu artırır ve token sahiplerinin piyasa likiditesinin merkezine yerleşmesini sağlar.

Sektör

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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