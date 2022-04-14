VERB

VerbAi'de tutkumuz, dil ve en son teknolojinin birleşiminde yatıyor. Dil engellerini aşma ve küresel iletişimi yeniden tanımlama vizyonuyla birleşen, dil meraklıları ve teknoloji sihirbazlarından oluşan çeşitli bir ekibiz. İnovasyona olan bağlılığımızla, dünyanın iletişim biçiminde devrim yaratmayı vaat eden çığır açan bir yapay zeka çeviri platformunu tanıtmak için buradayız.

Kripto AdıVERB

Maksimum Arz10,000,000,000,000,000

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