VPP
Virtue Poker, çevrimiçi poker oynamak için güvenli ve dürüst bir ortam sağlamak amacıyla P2P ağ iletişimiyle birlikte blok zinciri teknolojisinin benzersiz özelliklerini kullanan bir ConsenSys inkübasyonu ve Pantera destekli bir şirkettir. Oyuncu fonları asla Virtue Poker tarafından tutulmaz. Bunun yerine oyun satın alımları, Ethereum “akıllı sözleşmeleri” tarafından emanette tutulur ve ödemeler 30 saniye veya daha kısa sürede gerçekleşir.
Kripto AdıVPP
Maksimum Arz500,000,000
Arz Tarihi--
Dolaşımdaki Arz106,988,748
Arz Fiyatı--