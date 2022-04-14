VPP

Virtue Poker, çevrimiçi poker oynamak için güvenli ve dürüst bir ortam sağlamak amacıyla P2P ağ iletişimiyle birlikte blok zinciri teknolojisinin benzersiz özelliklerini kullanan bir ConsenSys inkübasyonu ve Pantera destekli bir şirkettir. Oyuncu fonları asla Virtue Poker tarafından tutulmaz. Bunun yerine oyun satın alımları, Ethereum “akıllı sözleşmeleri” tarafından emanette tutulur ve ödemeler 30 saniye veya daha kısa sürede gerçekleşir.

Kripto AdıVPP

Maksimum Arz500,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz106,988,748

Arz Fiyatı--

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Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
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