VR1

VR1, VR1 Arcade ekosistemine ve ilgili oyun ve uygulamalara güç sağlamak için tasarlanan, Solana blok zinciri üzerine inşa edilen oyun merkezli bir kripto para birimidir. Token, kesintisiz işlemleri kolaylaştırır, oyuncu katılımını teşvik eder ve yönetişim hakları sağlayarak merkeziyetsiz ve oyuncu odaklı bir ekonomi sağlar.

Kripto AdıVR1

Maksimum Arz10,000,000,001

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