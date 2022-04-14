VTN

Vottun, herhangi bir Web2 şirketinin veya geliştiricisinin, ileri düzeyde blok zinciri programlama bilgisi gerektirmeden, API'lerimiz aracılığıyla çeşitli DApp'leri kolayca oluşturmasına, bunlarla etkileşime girmesine ve yönetmesine olanak tanıyan bir ekosistem oluşturmuştur. Platformda, kripto hayranlarının oyunlaştırılmış bir şekilde katılabileceği ve yeni dapp'lerin ve kripto projelerinin oluşturulmasında geliştiricilerle birlikte yer alabileceği etkinlikler bulunmaktadır. Kripto hayranları ve geliştiricilerden oluşan bu oluşum, token sahiplerinin API platformunun kullanımından stake etmeye veya yeni projelerin token airdroplarına kadar $VTN'nin birçok faydasını bulabilecekleri gelişen bir ortam yaratıyor.

Kripto AdıVTN

Maksimum Arz625,000,000

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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