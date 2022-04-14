WAV

WaveWorld, Sui & MOVE üzerinde GameFi, DeFi ve Yapay Zekâ akıllı alım satımını birleştiren ilk blok zinciri platformudur. Telegram, Twitter, LINE üzerinden erişilebilen bu platform, Web2 ve Web3 kullanıcılarını sorunsuz oyun, alım satım ve DeFi için bir araya getiriyor - ekstra uygulamaya gerek yok! Sui, Aptos ve Movement'taki tüm DEX'lerde herhangi bir token alım satımı yapmak için en hızlı, en basit ve en güvenli platform.

Kripto AdıWAV

Maksimum Arz1,000,000,000

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