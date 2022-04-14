XGAS

Çok Zincirli Fayda Tokeni. XGAS, PIKA'nın Launchpad'inde işlemleri destekler ve kesintisiz zincirler arası işlemler için gerekli ücret tokeni olarak hizmet eder.

Kripto AdıXGAS

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaÇok Zincirli Fayda Tokeni. XGAS, PIKA'nın Launchpad'inde işlemleri destekler ve kesintisiz zincirler arası işlemler için gerekli ücret tokeni olarak hizmet eder.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.