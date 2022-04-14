XPLA

Xpla, merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) ve üst düzey geliştirici araçlarından oluşan canlı bir ekosisteme ev sahipliği yapan açık kaynaklı bir blok zinciridir. Xpla, çift harcama saldırılarına karşı sağlam ve 1/3'e kadar bir kümeye karşı toleranslı olan Bizans hata toleranslı (BFT) mutabakatına dayalı popüler bir blok zinciri motoru olan Tendermint'e dayanmaktadır. IBC ve COSMOS SDK aracılığıyla, Xpla blok zinciri diğer çeşitli zincirlerle kolayca bağlanabilir ve geliştirici dostu bir zincirdir.

Kripto AdıXPLA

Maksimum Arz1,999,926,089.6232

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz793,273,017.9820379

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
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