YBDBD

YabbaDabbaDoo! Prehistorik çağın dijital dünyayla buluştuğu ve eğlencenin ön plana çıktığı yer! Dinozorlar, taş devri arabaları ve canlı topluluklarla dolu bir dünya hayal edin. Şimdi blok zinciri teknolojisiyle güçlendirilmiş. Misyonumuz basit: eğlenceli olduğu kadar ödüllendirici de olan bir meme coin ile kripto dünyasına kahkaha, macera ve gerçek değer katmak.

Kripto AdıYBDBD

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaYabbaDabbaDoo! Prehistorik çağın dijital dünyayla buluştuğu ve eğlencenin ön plana çıktığı yer! Dinozorlar, taş devri arabaları ve canlı topluluklarla dolu bir dünya hayal edin. Şimdi blok zinciri teknolojisiyle güçlendirilmiş. Misyonumuz basit: eğlenceli olduğu kadar ödüllendirici de olan bir meme coin ile kripto dünyasına kahkaha, macera ve gerçek değer katmak.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.