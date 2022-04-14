YND

YieldNest, basit, yüksek getirili, riske göre ayarlanmış yeniden stake etme, RWA ve DeFi stratejileri sunan yeni nesil bir likit restaking protokolüdür. DeFi'nin en iyi stratejilerini Katman 1 uzlaştırma garantisiyle tek, birleşik, yüksek güçlü varlıklarda birleştirir. DeFAI tarafından desteklenir ve güvenliği sağlanır.

Kripto AdıYND

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaYieldNest, basit, yüksek getirili, riske göre ayarlanmış yeniden stake etme, RWA ve DeFi stratejileri sunan yeni nesil bir likit restaking protokolüdür. DeFi'nin en iyi stratejilerini Katman 1 uzlaştırma garantisiyle tek, birleşik, yüksek güçlü varlıklarda birleştirir. DeFAI tarafından desteklenir ve güvenliği sağlanır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.